Regus Salaris

El salari de Regus oscil·la entre $37,253 en compensació total anual per a un Gestor Immobiliari a la banda baixa fins a $125,625 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Regus. Darrera actualització: 10/25/2025

Gestor de Producte
$126K
Gestor Immobiliari
$37.3K
Vendes
$53.3K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Regus és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $125,625. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Regus és $53,265.

