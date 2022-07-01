Directori d'empreses
Reflex Media
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Reflex Media Salaris

El salari de Reflex Media oscil·la entre $31,115 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $155,775 per a un Gestor de Ciència de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Reflex Media. Darrera actualització: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gestor de Ciència de Dades
$156K
Dissenyador de Producte
$31.1K
Enginyer de Programari
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Reflex Media és Gestor de Ciència de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $155,775. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Reflex Media és $109,450.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Reflex Media

Empreses relacionades

  • Lyft
  • Coinbase
  • Uber
  • Apple
  • Stripe
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos