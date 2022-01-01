Directori d'empreses
REEF Salaris

El salari de REEF oscil·la entre $72,000 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $225,106 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de REEF. Darrera actualització: 11/14/2025

Analista de Negoci
Median $72K
Gestor de Producte
Median $85K
Gestor de Projectes
$113K

Vendes
$225K
Enginyer de Programari
Median $80K
Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
Options

A REEF, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (1.67% mensual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (1.67% mensual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (1.67% mensual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (1.67% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a REEF és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $225,106. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a REEF és $85,000.

Altres recursos