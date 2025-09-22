Directori d'empreses
La compensació de Enginyer de Programari in United States a Reddit oscil·la entre $148K per year per a IC1 i $874K per year per a IC6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $405K.

IC1
SWE / MLE I(Nivell d'Entrada)
$148K
$138K
$10K
$0
IC2
SWE / MLE II
$158K
$144K
$12.7K
$1K
IC3
SWE / MLE III
$275K
$204K
$70.7K
$0
IC4
Senior SWE / MLE
$436K
$252K
$181K
$2.9K
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Reddit in United States és una compensació total anual de $874,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Reddit per al rol de Enginyer de Programari in United States és $412,000.

