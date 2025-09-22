Directori d'empreses
Reddit
  • Salaris
  • Vendes

  • Tots els Salaris de Vendes

Reddit Vendes Salaris

La compensació de Vendes in United States a Reddit oscil·la entre $200K per year per a IC1 i $318K per year per a IC5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $184K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Reddit. Última actualització: 9/22/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
IC1
Sales I
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Sales III
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
Senior Sales
$174K
$152K
$12K
$9.3K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Títols inclosos

Gerent de Comptes

PMF

