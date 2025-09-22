Directori d'empreses
Reddit
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Tecnòleg de la Informació (TI)

  • Tots els Salaris de Tecnòleg de la Informació (TI)

Reddit Tecnòleg de la Informació (TI) Salaris

La compensació total mitjana de Tecnòleg de la Informació (TI) a Reddit oscil·la entre $177K i $243K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Reddit. Última actualització: 9/22/2025

Compensació Total Mitjana

$192K - $228K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$177K$192K$228K$243K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Tecnòleg de la Informació (TI) contribucions a Reddit per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Logo de Reddit

$20K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Tecnòleg de la Informació (TI) verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a Reddit és una compensació total anual de $242,650. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Reddit per al rol de Tecnòleg de la Informació (TI) és $177,240.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Reddit

Empreses relacionades

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos