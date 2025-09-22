Directori d'empreses
El paquet de compensació mitjà de Analista Financer in United States a Reddit totalitza $140K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Reddit. Última actualització: 9/22/2025

Paquet Mitjà
company icon
Reddit
Finance Analyst
hidden
Total per any
$140K
Nivell
-
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
3 Anys
$20K

Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

100%

ANY 1

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 1 anys:

  • 100% s'adquireix en el 1st-ANY (100.00% anual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Reddit, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Vesting Schedule 100% after year 1.



The highest paying salary package reported for a Analista Financer at Reddit in United States sits at a yearly total compensation of $225,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Analista Financer role in United States is $140,000.

Altres recursos