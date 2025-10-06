Directori d'empreses
Red Hat
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Enginyer de Programari Nivell

L4

Nivells a Red Hat

Comparar Nivells
  1. L1Associate Software Engineer
  2. L2Software Engineer
  3. L3Senior Software Engineer
    4. Mostrar 5 Més Nivells
Mitjana Anual Compensació Total
CZK 86,373
Salari Base
CZK 1,391,574
Accions ()
CZK 341,193
Bonus
CZK 158,629

CZK 3.5M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Contribucions de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Tens alguna pregunta? Demana-ho a la comunitat.

Visita la comunitat de Levels.fyi per interactuar amb empleats de diferents empreses, obtenir consells professionals i molt més.

Visita-la ara!

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Red Hat

Empreses relacionades

  • Ingram Micro
  • Domo
  • Visa
  • NetApp
  • Citrix
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos