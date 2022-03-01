Directori d'Empreses
Reckitt
Reckitt Salaris

El rang de salaris de Reckitt varia de $14,462 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $492,450 per a Vendes a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Reckitt. Última actualització: 8/21/2025

$160K

Màrqueting
Median $161K
Comptable
$127K
Analista de Negocis
$20.2K

Analista de Dades
$33.1K
Analista Financer
$28.1K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$14.5K
Consultor de Gestió
$85.4K
Enginyer Mecànic
$187K
Gestor de Producte
$114K
Gerent de Projecte
$31.9K
Vendes
$492K
Enginyer de Programari
$161K
Arquitecte de Solucions
$102K
Gerent de Programa Tècnic
$93.2K
PMF

El rol més ben pagat informat a Reckitt és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $492,450. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Reckitt és de $97,799.

