La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Rebellion Defense oscil·la entre $195K i $266K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Rebellion Defense. Última actualització: 9/28/2025

Compensació Total Mitjana

$209K - $252K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$195K$209K$252K$266K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Quins són els nivells professionals a Rebellion Defense?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Rebellion Defense in United States és una compensació total anual de $266,220. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Rebellion Defense per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $195,075.

