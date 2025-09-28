La compensació de Gestor de Producte in United States a realtor.com oscil·la entre $247K per year per a T3 i $294K per year per a T7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $285K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de realtor.com. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
