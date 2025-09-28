Directori d'empreses
realtor.com
  • Salaris
  • Científic de Dades

  • Tots els Salaris de Científic de Dades

realtor.com Científic de Dades Salaris

La compensació de Científic de Dades in United States a realtor.com oscil·la entre $141K per year per a T2 i $196K per year per a T5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $181K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de realtor.com. Última actualització: 9/28/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T1
Data Scientist 1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Quins són els nivells professionals a realtor.com?

El paquet salarial més alt reportat per a un Científic de Dades a realtor.com in United States és una compensació total anual de $243,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a realtor.com per al rol de Científic de Dades in United States és $167,000.

Altres recursos