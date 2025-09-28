La compensació de Científic de Dades in United States a realtor.com oscil·la entre $141K per year per a T2 i $196K per year per a T5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $181K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de realtor.com. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
No s'han trobat salaris
