REA Group Salaris

El rang de salaris de REA Group varia de $76,389 en compensació total anual per a Dissenyador de Producte a l'extrem inferior a $144,619 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de REA Group. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $106K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de dades

Gestor de Producte
Median $127K
Dissenyador de Producte
Median $76.4K

Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $131K
Analista de Dades
$100K
Científic de Dades
$119K
Arquitecte de Solucions
$145K
PMF

The highest paying role reported at REA Group is Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $144,619. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at REA Group is $119,100.

Altres recursos