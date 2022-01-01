Directori d'empreses
RBC
RBC Salaris

El salari de RBC oscil·la entre $36,123 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $201,000 per a un Cap d'Estat Major a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de RBC. Darrera actualització: 10/24/2025

Enginyer de Programari
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

Enginyer iOS

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Machine Learning

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer DevOps

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Analista de Negoci
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Gestor de Producte
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Científic de Dades
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Analista Financer
Median $64.3K

Risk Analyst

Dissenyador de Producte
PL08 $77.1K
PL07 $102K

Dissenyador UX

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $127K
Analista de Dades
Median $57.7K
Gestor de Projectes
Median $71.1K
Banquer d'Inversions
Median $75.1K
Arquitecte de Solucions
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
Investigador UX
Median $86.7K
Actuari
Median $68.7K
Comptable
Median $71K
Operacions de Negoci
Median $51.1K
Servei al Client
Median $38K
Màrqueting
Median $101K
Vendes
Median $36.1K
Gestor de Programes
Median $138K
Gestor d'Operacions de Negoci
Median $99K
Gestor de Programes Tècnics
Median $100K
Gestor de Ciència de Dades
Median $82.1K
Assistent Administratiu
$38.3K
Desenvolupament de Negoci
$44.7K
Cap d'Estat Major
$201K
Desenvolupament Corporatiu
$110K
Dissenyador Gràfic
$48.9K
Recursos Humans
$200K
Jurídic
$56.8K
Consultor de Gestió
$44.4K
Operacions de Màrqueting
Median $69.5K
Gestor d'Associats
$113K
Gestor de Disseny de Producte
$164K
Redactor Tècnic
$45.2K
Compensacions Totals
$95.6K
Capitalista de Risc
$121K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A RBC, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a RBC és Cap d'Estat Major at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $201,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a RBC és $79,163.

Altres recursos