Raya Salaris

El salari de Raya oscil·la entre $4,534 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $190,950 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Raya. Darrera actualització: 9/17/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $175K
Analista de Negoci
$4.5K
Científic de Dades
$11.9K

Gestor de Producte
$191K
PMF

The highest paying role reported at Raya is Gestor de Producte at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Raya is $93,470.

Altres recursos