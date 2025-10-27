Directori d'empreses
Rapyd
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Rapyd Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in United Arab Emirates a Rapyd totalitza AED 441K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Rapyd. Última actualització: 10/27/2025

Paquet Mitjà
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total per any
AED 441K
Nivell
Backend Developer
Base
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Rapyd in United Arab Emirates és una compensació total anual de AED 516,795. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Rapyd per al rol de Enginyer de Programari in United Arab Emirates és AED 431,998.

