Raksul
  Salaris
  Enginyer de Programari

  Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Raksul Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in India a Raksul totalitza ₹3.02M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Raksul. Última actualització: 11/3/2025

Paquet Mitjà
Raksul
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹3.02M
Nivell
L3
Base
₹2.79M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹229K
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Últimes Enviaments de Salari
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Raksul in India és una compensació total anual de ₹6,679,487. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Raksul per al rol de Enginyer de Programari in India és ₹2,787,960.

