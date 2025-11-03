Directori d'empreses
Raksul Gestor de Producte Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor de Producte in Japan a Raksul totalitza ¥10.76M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Raksul. Última actualització: 11/3/2025

Paquet Mitjà
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Total per any
¥10.76M
Nivell
G4
Base
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Bonus
¥0
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
7 Anys
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Raksul in Japan és una compensació total anual de ¥12,700,575. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Raksul per al rol de Gestor de Producte in Japan és ¥10,757,930.

