Raisin Salaris

El salari de Raisin oscil·la entre $60,022 en compensació total anual per a un Cybersecurity Analyst a la banda baixa fins a $110,546 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Raisin. Darrera actualització: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Enginyer de Programari
Median $91.3K
Gestor de Producte
Median $83.7K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $111K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Cybersecurity Analyst
$60K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Raisin és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $110,546. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Raisin és $87,521.

