Radix
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Enginyer de Programari Full-Stack

Radix Enginyer de Programari Full-Stack Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari Full-Stack in Brazil a Radix totalitza R$125K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Radix. Última actualització: 11/12/2025

Paquet Mitjà
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Total per any
R$125K
Nivell
Senior
Base
R$125K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
8 Anys
Quins són els nivells professionals a Radix?
Últimes Enviaments de Salaris
Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari Full-Stack a Radix in Brazil és una compensació total anual de R$227,593. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Radix per al rol de Enginyer de Programari Full-Stack in Brazil és R$125,297.

