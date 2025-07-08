Directori d'empreses
Qwant Salaris

El salari de Qwant oscil·la entre $51,290 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $65,771 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Qwant. Darrera actualització: 11/28/2025

Enginyer de Programari
Median $65.8K
Científic de Dades
$51.3K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Qwant és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $65,771. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Qwant és $58,530.

    No s'han trobat feines destacades per a Qwant

