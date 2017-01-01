Directori d'empreses
Qwant
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Qwant que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Qwant is a privacy-focused search engine that emphasizes user trust by not storing or selling personal data. It delivers fast and reliable search results while ensuring user privacy.

    qwant.com
    Lloc web
    2013
    Any de fundació
    150
    Núm. d'empleats
    $10M-$50M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Qwant

    Empreses relacionades

    • Tesla
    • Airbnb
    • Spotify
    • Pinterest
    • Stripe
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos