Qualtrics
Qualtrics Investigador UX Salaris

La compensació de Investigador UX in United States a Qualtrics totalitza $145K per year per a L4. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Qualtrics. Última actualització: 9/28/2025

Compensació Total Mitjana

$139K - $161K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$122K$139K$161K$177K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Qualtrics, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

The highest paying salary package reported for a Investigador UX at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $177,310. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Investigador UX role in United States is $122,180.

