La compensació de Investigador UX in United States a Qualtrics totalitza $145K per year per a L4. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Qualtrics. Última actualització: 9/28/2025
A Qualtrics, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
What is the highest Investigador UX salary at Qualtrics in United States?
The highest paying salary package reported for a Investigador UX at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $177,310. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
How much do Qualtrics Investigador UX employees get paid in United States?
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Investigador UX role in United States is $122,180.