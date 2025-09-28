La compensació de Gestor de Projectes in Ireland a Qualtrics totalitza €77K per year per a L3. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Qualtrics. Última actualització: 9/28/2025
Compensació Total Mitjana
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Qualtrics, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)