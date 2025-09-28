Directori d'empreses
Qualtrics
Qualtrics Gestor de Projectes Salaris

La compensació de Gestor de Projectes in Ireland a Qualtrics totalitza €77K per year per a L3. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Qualtrics. Última actualització: 9/28/2025

Compensació Total Mitjana

€69.3K - €83.9K
Ireland
Rang Habitual
Rang Possible
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Qualtrics, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Projectes a Qualtrics in Ireland és una compensació total anual de €89,265. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Qualtrics per al rol de Gestor de Projectes in Ireland és €63,870.

