Directori d'empreses
Qualtrics
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Qualtrics Gestor de Producte Salaris

La compensació de Gestor de Producte in United States a Qualtrics oscil·la entre $176K per year per a L4 i $690K per year per a L7. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $255K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Qualtrics. Última actualització: 9/28/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
L4
Product Manager
$176K
$137K
$27K
$12.2K
L5
Senior Product Manager
$261K
$171K
$72.3K
$17.4K
L6
Principal Product Manager
$379K
$211K
$140K
$28K
L7
Group Product Manager
$690K
$263K
$381K
$45.8K
Veure 2 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Qualtrics, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Gestor de Producte ni Qualtrics in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $689,500. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Qualtrics fun ipa Gestor de Producte in United States ni $264,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Qualtrics

Empreses relacionades

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos