La compensació total mitjana de Analista de Dades in United States a Qualtrics oscil·la entre $64.8K i $94K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Qualtrics. Última actualització: 9/28/2025

Compensació Total Mitjana

$73.5K - $85.3K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$64.8K$73.5K$85.3K$94K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Qualtrics, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

The highest paying salary package reported for a Analista de Dades at Qualtrics in United States sits at a yearly total compensation of $94,010. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Analista de Dades role in United States is $64,780.

