Qualia Salaris

El salari de Qualia oscil·la entre $55,275 en compensació total anual per a un Servei al Client a la banda baixa fins a $256,959 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Qualia. Darrera actualització: 9/18/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $170K

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $200K
Servei al Client
$55.3K

Científic de Dades
$118K
Màrqueting
$102K
Reclutador
Median $155K
Vendes
$85.4K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$257K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Qualia, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Qualia és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $256,959. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Qualia és $136,300.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Qualia

