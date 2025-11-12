Directori d'empreses
Qualcomm
Qualcomm Enginyer de Proves Salaris a Greater Taipei Area

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Qualcomm. Última actualització: 11/12/2025

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Qualcomm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.65% semestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.65% semestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Qualcomm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Proves a Qualcomm in Greater Taipei Area és una compensació total anual de NT$2,268,449. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Qualcomm per al rol de Enginyer de Proves in Greater Taipei Area és NT$1,813,021.

Altres recursos