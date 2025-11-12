Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Qualcomm. Última actualització: 11/12/2025
A Qualcomm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.65% semestral)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.65% semestral)
A Qualcomm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)