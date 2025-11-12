Directori d'empreses
Qualcomm
  • Salaris
  • Enginyer de Maquinari

  • Enginyer ASIC

  • Greater Toronto Area

Qualcomm Enginyer ASIC Salaris a Greater Toronto Area

La compensació de Enginyer ASIC in Greater Toronto Area a Qualcomm totalitza CA$175K per year per a Senior Hardware Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Toronto Area totalitza CA$164K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Qualcomm. Última actualització: 11/12/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Hardware Engineer
CA$175K
CA$131K
CA$31K
CA$13.1K
Staff Hardware Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Block logo
+CA$81.2K
Robinhood logo
+CA$125K
Stripe logo
+CA$28K
Datadog logo
+CA$49K
Verily logo
+CA$30.8K
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Qualcomm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.65% semestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.65% semestral)

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Qualcomm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer ASIC a Qualcomm in Greater Toronto Area és una compensació total anual de CA$199,188. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Qualcomm per al rol de Enginyer ASIC in Greater Toronto Area és CA$166,203.

Altres recursos