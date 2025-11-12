La compensació de Enginyer Analògic in United States a Qualcomm oscil·la entre $194K per year per a Senior Hardware Engineer i $255K per year per a Staff Hardware Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $210K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Qualcomm. Última actualització: 11/12/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
Associate Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Hardware Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Hardware Engineer
$194K
$149K
$30.6K
$14.4K
Staff Hardware Engineer
$255K
$170K
$62.5K
$22.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Qualcomm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.65% semestral)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.65% semestral)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Qualcomm, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)