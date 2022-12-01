Directori d'Empreses
Qogita
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Qogita Salaris

El rang de salaris de Qogita varia de $63,997 en compensació total anual per a Gestor de Producte a l'extrem inferior a $118,874 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Qogita. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Científic de Dades
$77.5K
Gestor de Producte
$64K
Enginyer de Programari
$119K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

The highest paying role reported at Qogita is Enginyer de Programari at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $118,874. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qogita is $77,538.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Qogita

Empreses relacionades

  • PayPal
  • Snap
  • Roblox
  • Google
  • LinkedIn
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos