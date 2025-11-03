Directori d'empreses
Qlik
Qlik Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Canada a Qlik totalitza CA$134K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Qlik. Última actualització: 11/3/2025

Paquet Mitjà
company icon
Qlik
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Total per any
CA$134K
Nivell
L3
Base
CA$134K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
0 Anys
Anys d'exp
8 Anys
Quins són els nivells professionals a Qlik?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Qlik in Canada és una compensació total anual de CA$174,959. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Qlik per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$134,115.

Altres recursos