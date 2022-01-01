Directori d'empreses
QAD
QAD Salaris

El salari de QAD oscil·la entre $10,961 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $127,251 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de QAD. Darrera actualització: 9/3/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $11K
Gestor de Producte
$65.6K
Vendes
$127K

Gestor d'Enginyeria de Programari
$62.3K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a QAD és Vendes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $127,251. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a QAD és $63,944.

