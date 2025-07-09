Directori d'empreses
Purdue University
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Purdue University Salaris

El salari de Purdue University oscil·la entre $19,900 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $132,335 per a un Compensacions Totals a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Purdue University. Darrera actualització: 9/17/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Median $72K

Científic de Recerca

Enginyer Químic
Median $70K

Enginyer de Recerca

Enginyer Mecànic
Median $30K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Research Assistant
Median $32K
Research Scientist
Median $30K
Assistent Administratiu
$19.9K
Científic de Dades
$119K
Enginyer Elèctric
$34.3K
Dissenyador Gràfic
$41.4K
Enginyer de Maquinari
$29.9K
Recursos Humans
$47.8K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$39K
Gestor de Projectes
$77.6K
Compensacions Totals
$132K
Confiança i Seguretat
$98K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Purdue University és Compensacions Totals at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $132,335. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Purdue University és $41,392.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Purdue University

Empreses relacionades

  • SoFi
  • Roblox
  • Apple
  • Lyft
  • Microsoft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos