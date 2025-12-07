Directori d'empreses
PSP Investments
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Arquitecte de Solucions

  • Tots els Salaris de Arquitecte de Solucions

PSP Investments Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació total mitjana de Arquitecte de Solucions in Canada a PSP Investments oscil·la entre CA$231K i CA$315K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de PSP Investments. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$180K - $217K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
$168K$180K$217K$229K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Arquitecte de Solucions contribucions a PSP Investments per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a PSP Investments?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Arquitecte de Solucions verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a PSP Investments in Canada és una compensació total anual de CA$315,029. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a PSP Investments per al rol de Arquitecte de Solucions in Canada és CA$230,840.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a PSP Investments

Empreses relacionades

  • Flipkart
  • Pinterest
  • Intuit
  • Airbnb
  • PayPal
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/psp-investments/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.