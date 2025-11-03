Directori d'empreses
Proton
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Proton Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Proton. Última actualització: 11/3/2025

Compensació Total Mitjana

CHF 156K - CHF 188K
Switzerland
Rang Habitual
Rang Possible
CHF 145KCHF 156KCHF 188KCHF 198K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 1 més Gestor d'Enginyeria de Programari contribucion a Proton per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+CHF 47.4K
Robinhood logo
+CHF 72.7K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.6K
Verily logo
+CHF 18K
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Proton, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor d'Enginyeria de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Proton in Switzerland és una compensació total anual de CHF 198,260. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Proton per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Switzerland és CHF 145,277.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Proton

Empreses relacionades

  • Spotify
  • SoFi
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Square
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos