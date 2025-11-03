Directori d'empreses
Proton
Proton Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Spain a Proton totalitza €72.2K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Proton. Última actualització: 11/3/2025

Paquet Mitjà
company icon
Proton
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Total per any
€72.2K
Nivell
L2C
Base
€72.2K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
0-1 Anys
Anys d'exp
5-10 Anys
Quins són els nivells professionals a Proton?
Últimes Enviaments de Salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Proton, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Proton in Spain és una compensació total anual de €90,708. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Proton per al rol de Enginyer de Programari in Spain és €72,166.

