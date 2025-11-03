Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Màrqueting in France a Proton oscil·la entre €75.6K i €107K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Proton. Última actualització: 11/3/2025

Compensació Total Mitjana

€85.9K - €102K
France
Rang Habitual
Rang Possible
€75.6K€85.9K€102K€107K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Proton, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



El paquet salarial més alt reportat per a un Màrqueting a Proton in France és una compensació total anual de €107,356. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Proton per al rol de Màrqueting in France és €75,616.

