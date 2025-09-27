Directori d'empreses
El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Canada a Properly totalitza CA$142K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Properly. Última actualització: 9/27/2025

Paquet Mitjà
company icon
Properly
Senior Developer
Toronto, ON, Canada
Total per any
CA$142K
Nivell
L3
Base
CA$139K
Stock (/yr)
CA$3.2K
Bonus
CA$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
8 Anys
Quins són els nivells professionals a Properly?

CA$226K

Salaris de Pràctiques

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Properly in Canada és una compensació total anual de CA$179,906. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Properly per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$138,835.

Altres recursos