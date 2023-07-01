Directori d'Empreses
Properly
Properly Salaris

El rang de salaris de Properly varia de $66,607 en compensació total anual per a Gerent d'Operacions de Negocis a l'extrem inferior a $150,750 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Properly. Última actualització: 8/24/2025

$160K

Gerent d'Operacions de Negocis
$66.6K
Científic de Dades
$107K
Enginyer de Programari
Median $100K

Gerent d'Enginyeria de Programari
$151K
PMF

The highest paying role reported at Properly is Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $150,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Properly is $103,545.

