La compensació de Gestor de Producte in Poland a Procter & Gamble oscil·la entre PLN 346K per year per a B2 i PLN 407K per year per a B3. El paquet de compensació year mitjà in Poland totalitza PLN 331K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Procter & Gamble. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
B1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
