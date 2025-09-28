Directori d'empreses
Procter & Gamble
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Procter & Gamble Gestor de Producte Salaris

La compensació de Gestor de Producte in Poland a Procter & Gamble oscil·la entre PLN 346K per year per a B2 i PLN 407K per year per a B3. El paquet de compensació year mitjà in Poland totalitza PLN 331K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Procter & Gamble. Última actualització: 9/28/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
B1
Product Manager
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
B2
Senior Product Manager
PLN 346K
PLN 328K
PLN 0
PLN 17.8K
B3
Director
PLN 407K
PLN 354K
PLN 0
PLN 53K
B4
Senior Director
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 602K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Procter & Gamble?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Procter & Gamble in Poland és una compensació total anual de PLN 547,756. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Procter & Gamble per al rol de Gestor de Producte in Poland és PLN 306,552.

Altres recursos