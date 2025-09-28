Directori d'empreses
Procter & Gamble
Procter & Gamble Gestor de Disseny de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Disseny de Producte in Egypt a Procter & Gamble oscil·la entre EGP 1.12M i EGP 1.53M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Procter & Gamble. Última actualització: 9/28/2025

Compensació Total Mitjana

EGP 1.21M - EGP 1.44M
Egypt
Rang Habitual
Rang Possible
EGP 1.12MEGP 1.21MEGP 1.44MEGP 1.53M
Rang Habitual
Rang Possible

EGP 7.89M

Quins són els nivells professionals a Procter & Gamble?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Disseny de Producte a Procter & Gamble in Egypt és una compensació total anual de EGP 1,531,510. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Procter & Gamble per al rol de Gestor de Disseny de Producte in Egypt és EGP 1,118,668.

