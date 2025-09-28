La compensació de Màrqueting in United States a Procter & Gamble oscil·la entre $90K per year per a B1 i $184K per year per a B3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $135K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Procter & Gamble. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
B1
$90K
$85K
$0
$5K
B2
$125K
$120K
$625
$4.4K
B3
$184K
$154K
$6.6K
$23.9K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
