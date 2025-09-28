La compensació de Information Technologist (IT) a Procter & Gamble oscil·la entre $60K per year i $197K. El paquet de compensació year mitjà totalitza $103K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Procter & Gamble. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
B1
$83.5K
$79.5K
$250
$3.8K
B2
$ --
$ --
$ --
$ --
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
