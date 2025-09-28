La compensació de Científic de Dades in United States a Procter & Gamble oscil·la entre $133K per year per a B1 i $245K per year per a B3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $148K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Procter & Gamble. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
B1
$133K
$127K
$1.4K
$4.1K
B2
$168K
$158K
$2.6K
$7.5K
B3
$245K
$185K
$25K
$35K
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
