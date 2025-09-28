Directori d'empreses
Procter & Gamble
Procter & Gamble Analista de Dades Salaris

La compensació de Analista de Dades in United States a Procter & Gamble oscil·la entre $112K per year per a B1 i $130K per year per a B2. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $105K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Procter & Gamble. Última actualització: 9/28/2025

Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
The highest paying salary package reported for a Analista de Dades at Procter & Gamble in United States sits at a yearly total compensation of $169,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Procter & Gamble for the Analista de Dades role in United States is $100,000.

