La compensació de Analista de Dades in United States a Procter & Gamble oscil·la entre $112K per year per a B1 i $130K per year per a B2. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $105K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Procter & Gamble. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
B1
$112K
$102K
$5K
$5K
B2
$130K
$125K
$0
$5K
B3
$ --
$ --
$ --
$ --
B4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
