ProArch Salaris

El salari de ProArch oscil·la entre $4,350 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $54,026 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ProArch. Darrera actualització: 10/21/2025

Analista de Dades
$4.4K
Científic de Dades
$18.2K
Gestor de Producte
$54K

Enginyer de Programari
$18.8K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a ProArch és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $54,026. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ProArch és $18,512.

