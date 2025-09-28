Directori d'empreses
Prime Focus Technologies
Prime Focus Technologies Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in India a Prime Focus Technologies oscil·la entre ₹4.67M i ₹6.62M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Prime Focus Technologies. Última actualització: 9/28/2025

Compensació Total Mitjana

₹5.3M - ₹6.28M
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹4.67M₹5.3M₹6.28M₹6.62M
Rang Habitual
Rang Possible

₹13.95M

Quins són els nivells professionals a Prime Focus Technologies?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Prime Focus Technologies in India és una compensació total anual de ₹6,624,621. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Prime Focus Technologies per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in India és ₹4,666,037.

