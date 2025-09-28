Directori d'empreses
PriceHubble
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

PriceHubble Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Switzerland a PriceHubble totalitza CHF 68.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de PriceHubble. Última actualització: 9/28/2025

Paquet Mitjà
company icon
PriceHubble
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total per any
CHF 68.5K
Nivell
Senior
Base
CHF 68.5K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
8 Anys
Quins són els nivells professionals a PriceHubble?

CHF 134K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquete salarial más alto reportado para un Enginyer de Programari en PriceHubble in Switzerland está en una compensación total anual de CHF 69,200. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PriceHubble para el puesto de Enginyer de Programari in Switzerland es CHF 68,505.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a PriceHubble

Empreses relacionades

  • Airbnb
  • Lyft
  • Pinterest
  • Netflix
  • PayPal
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos