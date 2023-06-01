Directori d'empreses
Pomelo
Pomelo Salaris

El salari de Pomelo oscil·la entre $15,501 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $54,000 per a un Dissenyador de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Pomelo. Darrera actualització: 10/20/2025

Enginyer de Programari
Median $31.2K
Analista de Negoci
$15.5K
Dissenyador de Producte
Median $54K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Pomelo és Dissenyador de Producte amb una compensació total anual de $54,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Pomelo és $31,200.

